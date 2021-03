Bianca Balintffy und ihr Flirt Paco wagen auf Love Island den nächsten Schritt! Nach der Liebes-Pleite mit Islander Adriano Monaco bandelte die Brünette mit dem Nachrücker Paco an – mit der Zeit kamen die Frohnatur und der Muskelmann sich immer näher. Nun gingen die zwei Turteltauben erstmalig auf Tuchfühlung: Zwischen Bianca und Paco kam es vor dem Einschlafen zum ersten Kuss!

Während die beiden sich im Bett eng aneinander kuschelten, kamen sie sich immer näher: Allerdings traute sich wohl keiner so recht, den ersten Schritt zu machen. Bianca rechnete wohl gar nicht mehr mit einem Schmatzer. "Passiert da noch was oder kann ich pennen gehen?", neckte die Beauty ihren Crush, nachdem er sich nicht getraut hatte, den ersten Schritt zu machen. Letztendlich kam es dann aber doch zum Kuss. "Ich stehe jetzt meinen Mann", kündigte Paco an und ließ Taten sprechen.

Auch Pacos Oma Waltraut scheint im Übrigen mit dem Frauengeschmack ihres Enkels mehr als zufrieden zu sein: In einem Brief, der den Tattoo-Fan während der Sendung erreichte, machte die ältere Dame deutlich, dass er die richtige Wahl getroffen haben könnte. "Ich glaube, Bianca könnte gut zu dir passen", schrieb Waltraut und rührte den Islander damit zu Tränen.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

