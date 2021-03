Für Adriano Monaco läuft es bei Love Island nicht ganz rund – zumindest in Sachen Liebe! Nach langem Hin und Her wurde ihm in der Folge am Sonntag klar, dass er mit seiner Couple-Partnerin Bianca Balintffy keine gemeinsame Zukunft sieht. Schon in den vergangenen Tagen hatte der Student wohl den größten Redeanteil in der Villa. Und auch bei diesem emotionalen Thema redete er sich um Kopf und Kragen – sehr zum Ärger einiger Fernsehzuschauer.

Auf Twitter sorgte seine ausschweifende Abfuhr an Bianca für jede Menge fiese Kommentare. "Diese Adriano-Storyline nervt von Tag eins an! Heute ist aber ein neuer Höhepunkt erreicht" oder: "Adriano ist einfach nur ein Dummlaberer", ärgerten sich die User. Scheint so, als würde ein Großteil der Fans lieber auf seine endlosen Monologe verzichten. Allerdings gibt es auch einzelne Nutzer, die seinen nie endenden Gesprächsbedarf ganz amüsant finden. "Die hinter der Kamera werden Adriano sicher beknien, dass er bleibt. Ohne ihn hätten die Mühe, die Sendung voll zu bekommen", witzelte jemand.

Die Islander selbst scheinen ebenfalls nicht genug von Adrianos Pseudoweisheiten und Beziehungstipps zu bekommen. Egal ob Dauer-Single Emilia Würsching oder Insel-Bro Fynn Lukas Kunz – sie alle bekamen schon eine kurze Therapiestunde von dem Hobbypsychologen. Und der wird auch nicht müde, zu betonen, dass er immer ein offenes Ohr hat – obwohl er sich letztendlich wohl am liebsten selbst reden hört.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Adriano und Bianca bei "Love Island"

Adriano Monaco bei "Love Island"

Adriano Monaco, "Love Island"-Kandidat 2021

