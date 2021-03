Lola Weippert (24) schwebt auf Wolke sieben! Die gebürtige Rottweilerin startete ihre Karriere einst als Radiomoderatorin, bevor sie 2020 nach sieben Jahren zum Fernsehen wechselte. Momentan versucht die Influencerin an der Seite von Christian Polanc (42) ihr Glück als Kandidatin bei Let's Dance. Auch privat läuft es bei Lola rund: Vor zwei Jahren lernte sie ihren Freund Florian Miesen kennen – und zwar durch einen ganz verrückten Zufall!

Auf ihrem Instagram-Account schwelgte die Prince Charming-Moderatorin nun in Erinnerungen und widmete ihrem Liebsten einen rührenden Post. Ihren Flo hat Lola durch ein Gewinnspiel ihres damaligen Radiosenders kennengelernt: Gesucht wurde ein Hörer, der mit ihr ein Lady Gaga-Konzert besucht und in Las Vegas eine Fake-Hochzeit vollzieht – und dafür wurde Florian ausgelost! "Plötzlich sah ich diesen Gewinner am Flughafen und es war um mich geschehen", schwärmte die 24-Jährige. Nach der Reise wurden die beiden ein Paar und scheinen bis heute sehr verliebt ineinander zu sein: "Du machst mich zur glücklichsten Frau auf dieser Welt."

Nicht nur die Fans der Moderatorin zeigen sich von der süßen Liebesgeschichte ganz begeistert. Unter dem Beitrag finden sich einige Kommentare ihrer Kollegen. "Wie süß ist denn bitte der Text? Ganz viel Glück euch weiterhin", schrieb die Köln 50667-Darstellerin Paulina Ljubas (24). Die einstige Bachelor-Kandidatin Vanessa Prinz meldete sich ebenfalls zu Wort: "Ihr passt echt perfekt zusammen!"

Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert mit ihrem Flo in Las Vegas

Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert mit ihrem Flo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de