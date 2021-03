Nimmt auf Dieter Bohlens (67) Jurystuhl bald jemand Neues Platz? Erst am vergangenen Mittwoch wurde die Schocknachricht publik: Der Poptitan fehlt nicht nur ab der nächsten Staffel von DSDS, sondern schon ab kommendem Samstag! Krankheitsbedingt werde der Musiker nicht mehr beim Halbfinale und Finale der Castingshow dabei sein, sodass nur seine Co-Juroren Maite Kelly (41) und Mike Singer (21) am Jurypult zu sehen sein werden. Aber könnten die beiden vielleicht doch noch Verstärkung bekommen?

Darüber spekuliert jedenfalls gerade Bild. So werde bei RTL angeblich derzeit eifrig daran gearbeitet, einen Ersatz zu finden, der auf Dieters Stuhl Platz nehmen könnte. Der heißeste Anwärter auf die Position: Florian Silbereisen (39)! Der Schlagersänger bewies bereits im vergangenen Jahr, als er Gast-Juror bei DSDS war, dass er durchaus das Zeug dazu hätte, den Stab des Ex-Modern Talking-Mitglieds zu übernehmen. Allerdings gibt es ein Problem bei dem Plan, denn: Florian dreht aktuell für Das Traumschiff in Bremerhaven, und die DSDS-Liveshows finden in Duisburg statt.

Ob man den TV-Kapitän letztendlich bei dem Castingformat sehen kann, das wird wohl eine Überraschung. Dafür steht schon fest, dass Mike seinen Kollegen Dieter in den kommenden Sendungen an seiner Seite vermissen werde. "Ich finde es sehr schade, dass Dieter die letzten beiden Shows nicht dabei sein kann. Ich wünsche ihm von ganzem Herzen gute Besserung. Sehr gerne hätte ich die Staffel mit ihm gemeinsam beendet", betonte er gegenüber Bild.

