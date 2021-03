Jetzt äußert sich auch Mike Singer (21) zu Dieter Bohlens (67) plötzlichem DSDS-Aus! Vor rund zwei Wochen wurde bekannt gegeben, dass der Chefjuror ab der kommenden Staffel nicht mehr Teil der Castingshow sein wird. Feiern wird er seinen Abschied in den beiden Liveshows am 27. März und 3. April wohl auch nicht mehr – Dieter fällt krankheitsbedingt aus und ist somit tatsächlich ab sofort raus bei DSDS. Was denkt Mike über das vorzeitige Jury-Aus des Poptitans?

Der Musiker nahm in diesem Jahr genauso wie Maite Kelly (41) neben Dieter auf dem Jurystuhl Platz. Gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news erklärte er zu dessen DSDS-Aus: "Ich finde es sehr schade, dass Dieter bei den letzten beiden Finalshows nicht dabei sein kann. Ich wünsche ihm von ganzem Herzen gute Besserung." Der 67-Jährige sei eine Legende. Ihr gutes Verhältnis werde sich auch weiterhin nicht ändern, beteuerte Mike.

Der 21-Jährige glaubt jedoch, dass er und Maite die Shows auch ohne Dieter gut hinbekommen werden. Schließlich seien sie immer gut vorbereitet und professionell. Außerdem sind die beiden ja auch nicht alleine: Mit Thomas Gottschalk (70) wird der Produzent von einem alten Showhasen ersetzt, der ganz genau weiß, wie Live-TV funktioniert.

