Auch sie hat schon etwas Erfahrung im TV sammeln dürfen! Ab kommenden Montag mischen eine neue Klasse und eine neue Referendarin die Erich-Felbert-Gesamtschule von Krass Schule – Die jungen Lehrer auf. Neben einigen erfahrenen TV-Gesichtern wie First Dates Hotel-Schnuckel Lukas Harbi sind aber auch ein paar Schauspiel-Neulinge am Start – so wie Maite Berlec (23), die die Rolle der Schülerin Emily übernehmen wird!

Für die 23-Jährige ist das die erste größere Rolle. Als das naive Mädchen Emily will sie den Schulalltag bei "Krass Schule" meistern, doch ihr Charakter muss gleichzeitig auch mit der Trennung der Eltern klarkommen. Wie ist Maite aber überhaupt an ihre Rolle gekommen? "Ich habe zweimal als Komparsin bei Köln 50667 mitspielen dürfen und mich dort vernetzt. Dann wurde ich Wochen später angerufen, ob ich auf eine Hauptrolle bei 'Krass Schule' Lust hätte", erzählt sie gegenüber Promiflash. Ganz so neu ist ihr ein Serien-Set also nicht...

Und mit ihrer neuen Rolle erhofft sie sich auch weitere Chancen, Fuß im Schauspielbusiness zu fassen. "Da mich Bühne und Kamera schon immer begeistert haben. Ich möchte mich auf jeden Fall weiterentwickeln und an mir arbeiten, sodass sich vielleicht irgendwann eine große Chance ergibt", verrät sie im Promiflash-Interview.

Ausstrahlung der neuen Folgen mit neuer Klasse und neuer Lehrerin ab Montag, 29. März 2021, wie immer um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf TVNow verfügbar.

RTL2 Die neue Klasse von "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Instagram / maite_luise Maite Berlec, "Krass Schule"-Darstellerin

Instagram / maite_luise Maite Berlec, Darstellerin in der Serie "Krass Schule"

