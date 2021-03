Konnte Stephie Stark (25) die diesjährige Bachelor-Staffel schon verarbeiten? Eigentlich hätte die Münchnerin im Finale stehen sollen, doch der Junggeselle Niko Griesert (30) tauschte sie kurzerhand gegen die bereits ausgeschiedene Michèle de Roos aus. Eine echte Erklärung dafür konnte ihr der Rosenkavalier allerdings nicht geben. Jetzt spricht Stephie im Promiflash-Interview ganz offen darüber, wie es ihr mittlerweile geht und ob sie über Niko bereits hinweg ist.

"Ich denke, nach so kurzer Zeit kann man so eine intensive Zeit noch nicht ganz abschließen", gesteht die 25-Jährige nun im Gespräch mit Promiflash. Sie werde momentan immer wieder mit der Thematik konfrontiert, weshalb ihre Gedanken natürlich hin und wieder um die Geschehnisse kreisen. Kein Wunder, schließlich kam die Entscheidung nicht nur für Stephie sehr überraschend! In den vergangenen Tagen zeigten sich auch zahlreiche Zuschauer in den sozialen Medien äußerst schockiert von Nikos Gefühlschaos.

Vor dem Wiedersehen gab die Münchnerin an, dass sie mit dem 30-Jährigen gerne noch einige Dinge klären würde. Doch selbst beim kürzlich ausgestrahlten Talk mit Frauke Ludowig (57) konnte der Junggeselle ihr keine Erklärung für seine Entscheidung liefern. "Ehrlich gesagt konnte ich zwar meine Fragen stellen, jedoch wurden sie nicht wirklich alle beantwortet", zeigt sich die 25-Jährige enttäuscht.

Nach "Der Bachelor – Nach der letzten Rose" hat Frauke Ludowig noch mal mit Niko Griesert gesprochen – zu sehen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung bei RTL.de und am Donnerstag in den RTL-Magazinen. Hier kommen auch Mimi und Michèle zu Wort.

Auch in der neuen Folge von "Der Bachelor – Der Podcast" bei AUDIO NOW steht Niko Rede und Antwort.

TVNow Niko Griesert und Stephie Stark bei "Der Bachelor"

TV NOW Frauke Ludowig, Niko Griesert, Michèle, Michelle und Stephie beim Bachelor-Wiedersehen

TVNOW Bachelor-Kandidatin Stephie

