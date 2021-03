Was war das für eine Bachelor-Staffel! Niko Griesert (30), der dieses Mal im Kuppelformat sein Herz verschenken wollte, wird wohl einigen als Bachelor der Unentschlossenheit im Gedächtnis bleiben. Der IT-Projektmanager aus Osnabrück schickte im Finale die Kandidatin Stephie Stark (25) nach Hause, um die eigentlich drittplatzierte Michèle de Roos zurückzuholen. Trotzdem entschied sich der 30-Jährige schlussendlich für Mimi und ließ Stephie und Michèle ratlos zurück. Auch jetzt hat Niko offensichtlich noch keine zufriedenstellende Erklärung für den Rauswurf von Stephie parat.

In der Talkrunde "Der Bachelor – Nach der letzten Rose" musste der Junggeselle jetzt den Frauen Frage und Antwort stehen. Als die Verschmähte sichtlich geknickt wissen wollte, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, geriet Niko mächtig ins Straucheln. "Für mich hat es sich angefühlt, als wäre ich erst [...] gewählt worden, damit es ihm im Finale nicht zu schwer fällt, sich letztendlich für Mimi zu entscheiden", wirft Stephie dem Rosenkavalier vor. Als Moderatorin Frauke Ludowig (57) nachhakt, ob das tatsächlich so gewesen sei, blickt der Bachelor die meiste Zeit nur betreten zu Boden und nennt keinen schlüssigen Grund für den nachträglichen Rauswurf von Stephie.

"Ich kann komplett nachvollziehen, dass dich das emotional aufwühlt", gab sich Niko verständnisvoll und sagte, er halte das Gespräch im Hotel, in dem er Stephie den Korb gab, im Nachhinein für "absolut unbefriedigend". Eine klärende Ergänzung blieb der Osnabrücker der Store-Managerin aus Olching trotzdem noch schuldig. "Die perfekte Erklärung werde ich nicht haben", räumte Niko ein und betonte, dass er Michèle einfach zu sehr vermisst habe.

Nach "Der Bachelor – Nach der letzten Rose" hat Frauke Ludowig nochmal mit Niko Griesert gesprochen – zu sehen heute im Anschluss an die TV-Ausstrahlung bei RTL.de und am morgigen Donnerstag in den RTL-Magazinen.

Anzeige

TVNow Stephie und Niko bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNOW Niko Griesert und Stephie Stark

Anzeige

TVNow Bachelor-Kandidatin 2021: Stephie Stark

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de