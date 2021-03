Süße Nachwuschs-News aus Hollywood! Die beliebte Schauspielerin Emma Stone (32), die für Filme wie Spiderman, "Cruella" oder "La La Land" bekannt ist, soll ein Kind bekommen haben. Erst im Januar diesen Jahres wurde berichtet, dass Emma zum ersten Mal schwanger sein soll. Im Februar tauchten dann Paparazzi-Bilder auf, die die Rothaarige sogar hochschwanger zeigten. Und jetzt soll es endlich soweit sein: Emma ist offenbar vor wenigen Tagen Mutter geworden!

Wie TMZ nun von einem Insider erfahren haben will, sollen Emma und Dave McCary (35), mit dem sie sich 2019 verlobt hat, ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs bekommen haben. Demnach brachte die Oscar-Preisträgerin am 13. März in L.A. ihr Baby zur Welt. Ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, ist bis dato noch nicht bekannt.

Emma und Dave haben sich kennengelernt, als sie 2016 "Saturday Night Life" moderierte, und er einen Teil der Episode produzierte. Sie hielten ihre Beziehung eine ganze Weile geheim, bis sie bei den Screen Actors Guild Awards 2019 ihren ersten gemeinsamen Pärchenauftritt in der Öffentlichkeit hatten.

Instagram / davemccary Dave McCary und Emma Stone

Getty Images Emma Stone im März 2019 in Paris

Getty Images Emma Stone im Mai 2019

