Achtung, Potterheads! Den Harry Potter-Fans dürfte bekannt sein, welch tragende Rolle der Zauberstab des beliebten Magiers spielt – insbesondere im zweiten Teil von "Heiligtümer des Todes". Hier gelingt es Harry, den Zauberstab von Voldemort zurückzuerobern, nachdem der ihn aus Dumbledores Grab gestohlen hatte. Ebendieser Stab, den Daniel Radcliffe (31) damals als Harry Potter schwang, kommt nun unter den Hammer. Bei einer Versteigerung kann man das magische Requisit erstehen!

Wie Bild berichtet, versteigert das Auktionshaus Hampel in seiner Auktion "Hollywood and the Universe" Filmrequisiten in München. Für "Harry Potter"-Liebhaber gibt es dabei den außergewöhnlich geformten Stab des Zauberschülers zu erwerben. Das Exemplar wurde für "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" im Jahr 2010 und 2011 verwendet und von Pierre Bohanna entworfen. Der Katalogpreis liegt bei 15.000 bis 25.000 Euro.

Doch nicht nur für Anhänger der Zauberwelt gibt es bei der Versteigerung etwas zu holen. Auch "Batman"-Fans könnten fündig werden! Die originale Batman-Maske aus dem Film "Batman Forever" wird ebenfalls angeboten. Der Katalogpreis hierfür ist sogar noch etwas höher und liegt bei 30.000 bis 45.000 Euro.

Anzeige

ActionPress/Everett Collection Emma Watson, Daniel Radcliffe und Rupert Grint in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes"

Anzeige

ActionPress / Sipa Press Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint in "Harry Potter und der Halbblutprinz"

Anzeige

Getty Images Batman-Kostüm ausgestellt in der O2 Arena in London 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de