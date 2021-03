Ku'damm 63 führt den Erfolg der Vorgänger fort! Vergangene Woche feierte die dritte Staffel der ZDF-Produktion im Fernsehen ihre Premiere. Auch in den neuen Folgen des Dreiteilers dreht sich wieder alles um die Frauen der Familie Schöllack, ihre Tanzschule – und vor allem ihre komplizierten Liebesbeziehungen. Und das kommt bei den Zuschauern gut an: Innerhalb weniger Tage wurden die drei frischen "Ku'damm" Episoden bereits über vier Millionen Mal in der Mediathek aufgerufen!

Wie das Presseportal berichtet, durften sich die Produzenten der Serie schon eine Woche nach Veröffentlichung über Hammer-Zahlen freuen: 4,41 Millionen Mal wurden die Folgen, die seit dem 20. März alle in der ZDF-Mediathek abrufbar sind, angeklickt. Und auch die TV-Ausstrahlung war eine totaler Volltreffer: Durchschnittlich 5,3 Millionen Menschen schalteten am vergangenen Freitag, Samstag und Mittwoch ein.

Neben der Produktion freut sich auch der Cast über diesen Mega-Erfolg. Via Instagram teilte Maria Ehrich (28), die die Helga verkörpert, bereits emotionale Worte zu der Veröffentlichung von "Ku'damm 63": "Die letzten Tage waren durch unsere Dreiteiler-Ausstrahlung eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle für mich!"

