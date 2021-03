Ross Antony (46) enthüllt ein ulkiges Backstage-Geheimnis von The Masked Singer! Im großen Finale kam tatsächlich der ehemalige Bro'Sis-Sänger unter dem schillernden Kostüm zum Vorschein – wie viele gegen Ende vermutet hatten. Anfangs konnte sich noch keiner sicher sein, ob ein Mann oder eine Frau unter dem Kostüm steckt. Wie Ross jetzt im Promiflash-Interview verriet, war das vom Sender ProSieben auch genau so gewollt: Er sollte sich bei "The Masked Singer" gänzlich wie eine Dame verhalten!

"Zu Beginn musste ich mich als Frau präsentieren – ich ging sogar auf die Frauentoilette. Das war richtig lustig", offenbarte der Musiker und verriet dann lachend: "Nachdem ich gestern demaskiert wurde, bin ich aus Gewohnheit übrigens trotzdem auf die Frauentoilette gegangen." Wer genau hingesehen hat, hat es vielleicht bemerkt: Zur Tarnung war Ross sogar eine üppige Oberweite verpasst worden! "Ich bin froh, dass mir die Brüste im Laufe der Zeit immer mehr verkleinert wurden. Je männlicher ich gesungen habe, desto kleiner wurde die Brustgröße", erklärte der 46-Jährige.

Doch Ross musste nicht nur Brüste tragen und zur Damentoilette gehen – er musste als Flamingo auch auf hohen Schuhen laufen! "Ein Riesenrespekt an alle Frauen, die täglich in High Heels rumlaufen. Für mich war das die Hölle. Meine Füße haben so wehgetan, dass ich unter meiner Sohle Blasen habe", beteuerte der Entertainer. "Das hatte ich noch nie in meinem Leben." Hättet ihr gedacht, dass der Sender es so weit treiben würde, damit man den Flamingo für eine Frau hält? Stimmt ab!

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Ross Antony als Flamingo bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Ross Antony als "The Masked Singer"-Flamingo

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel und der Flamingo bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de