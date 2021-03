Sie kann sich wirklich sehen lassen! Im Sommer vergangenen Jahres ist Lena Gercke (33) zum ersten Mal Mutter geworden. Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2006 konnte zusammen mit ihrem Freund Dustin Schöne (35) ihr Töchterchen Zoe auf der Welt willkommen heißen. Dass mittlerweile aber nichts mehr von ihren Schwangerschaftspfündchen übrig ist, beweist die Schönheit nun eindrucksvoll: Lena teilt im Netz ein ziemlich sportliches Bild von sich!

Auf ihrer Instagram-Seite zeigt die 33-Jährige ein cooles Spiegel-Selfie. In einer lässigen Jogginghose und einem Crop-Top setzt sie auf dem Schnappschuss gekonnt ihren sportlichen und schlanken Body in Szene. "Ich fühle mich wie Sporty Spice", notiert sie zu ihrem Beitrag – und mit diesem coolen Look hätten die Spice Girls Lena sicherlich gern in ihrer Band aufgenommen. Die Fans sind bei dem Anblick so oder so aus dem Häuschen. Neben etlichen Flammen-Emojis lobt auch ein User: "Du siehst richtig sportlich aus!"

Für die Wahl-Berlinerin ist Sport schon immer ein großer Bestandteil ihres Lebens gewesen. Bereits während ihrer Schwangerschaft hatte Lena nicht auf ihre kleinen Sporteinheiten verzichten wollen – nur ganz zum Schluss fiel es ihr dann doch immer schwerer, in Aktion zu bleiben. "Ich schlafe superschlecht. Ich bin tagsüber immer total müde. Deswegen muss ich im Moment auf den Sport verzichten und mache nur noch Yoga-Übungen", hatte sie damals ihren Fans erzählt.

