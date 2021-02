Lena Gercke (32) spricht über die tiefe Verbundenheit zu ihrer Tochter. Im Juli letzten Jahres wurden die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin und ihr Partner Dustin Schöne (35) das erste Mal Eltern einer kleinen Tochter namens Zoe. Bereits während ihrer Schwangerschaft zeigte sich das Model besonders emotional hinsichtlich ihres Babys. Jetzt teilte Lena im Netz erneut ihr Mutterglück und versprach: Die große Liebe zu ihrem Kind werde niemals enden!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Lena ein Foto, das einen innigen Moment mit ihrer Tochter zeigt. Während die Laufstegschönheit ihre Hand auf eine Wolldecke legt, berührt Zoe mit ihrem kleinen Patschehändchen sanft die ihrer Mutter. "Für immer" lauten die rührenden Worte der Unternehmerin zu dem süßen Schnappschuss. Dazu teilte das Model ein weißes Herzchen, das die unendliche Verbundenheit zu seinem Kind unterstreichen soll.

Obwohl Lenas Schwangerschaft bald ein Jahr zurückliegt, schwelgt die 32-Jährige auch heute noch gerne in Erinnerungen an ihre "große Reise". So teilte sie kürzlich einige Throwback-Schnappschüsse auf Instagram, die zeigen, wie sehr die TV-Moderatorin ihre Schwangerschaft genoss. "Dieses Jahr war in jeder Hinsicht eine große Veränderung", schrieb Lena zu den Erinnerungsfotos.

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Moderatorin

