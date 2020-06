Spätestens seit diesem Jahr ist der Name Bong Joon-ho (50) vielen ein Begriff: Mit seiner Gesellschaftssatire Parasite räumte der südkoreanische Regisseur bei den Oscars ab und bekam vier Auszeichnungen für sein Werk – unter anderem in der Königskategorie "Bester Film". Aber bereits 2013 sorgte Bong Joon-ho mit seinem dystopischen Endzeitfilm "Snowpiercer" in Hollywood für Furore. Und für die Fans des Streifens gibt es eine gute Nachricht: Den Science-Fiction-Actionfilm gibt es auch als Serie auf Netflix!

"Snowpiercer" basiert auf den französischen Comics "Schneekreuzer" von Jacques Lob, Benjamin Legrand und Jean-Marc Rochette. Worum geht's? Auf der Erde herrscht eine ewige Eiszeit, und die wenigen Überlebenden schützen sich in einem langen Zug vor der Kälte, der immer wieder um die Erde kreist. In dem Zug herrscht strikte Klassentrennung – doch die Zeichen stehen auf Revolution. In der Verfilmung spielen Chris Evans (39), Jamie Bell (34) und Tilda Swinton (59) mit – um nur einige große Namen zu nennen. Aufgrund des finanziellen Erfolgs wurde eine Serien-Adaption des Stoffes in Angriff genommen, und sieben Jahre später ist es endlich geglückt. In dem Mehrteiler sind unter anderem Jennifer Connelly (49) und Daveed Diggs in den Hauptrollen zu sehen.

Die Serie erfreut sich bei den Usern großer Beliebtheit: Aktuell ist der Thriller in den deutschen Top Ten des Streamingportals. Eine Sache ärgert die Fans jedoch! Anders als inzwischen normalerweise üblich erscheint nur wöchentlich eine neue Folge von "Snowpiercer". Es gibt jedoch eine einfache Erklärung für diese Vorgehensweise: Die Serie ist kein Netflix-Original, sondern läuft in den USA auf dem Fernsehsender TNT.

ActionPress Sheila Vand und Daveed Diggs in "Snowpiercer"

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Jennifer Connelly in der Netflix-Serie "Snowpiercer"

Getty Images Bong Joon-ho in London, März 2020



