Dieser Film könnte alle Rekorde brechen! Lange wurde über die Story und die Besetzung des Nachfolgers von Breaking Bad spekuliert – nun ist es endlich soweit: Kommenden Freitag startet die Spielfilmversion der beliebten Serie um die fiktiven Drogendealer Jesse Pinkman und Walter White auf Netflix. Doch wer die Macher des Erfolgsformats kennt, weiß, dass diese danach nicht untätig bleiben werden. Sind etwa noch andere Varianten von "Breaking Bad" geplant?

Im Promiflash-Interview auf der Comic Con Berlin plauderte der Schauspieler Steven Ogg (45) nun über die Möglichkeiten, die es theoretisch in dem Universum der Crystal-Meth-Produzenten gebe. Er selbst wirkte bei dem "Breaking Bad"-Spin-off "Better Call Saul" mit und kann sich daher einiges vorstellen. "Da könnte etwas in der Zukunft entstehen, was mit all dem verbunden ist", ließ der Sobchak-Darsteller durchscheinen. Allzu bald scheint aber nichts in Planung zu sein. "Da wird man einfach abwarten müssen und schauen, was passiert. Das kann man nie wissen", fügte der 45-Jährige hinzu.

Der vor allem aus seiner ikonischen Sprechrolle in dem Videospiel "Grand Theft Auto V" bekannte Schauspieler ist aktuell Feuer und Flamme für den "Breaking Bad"-Film. "'Breaking Bad' war die erste Serie, die ich 'durchgesuchtet' habe. Deshalb werde ich mir das definitiv anschauen. Das wird fantastisch", freute er sich im Gespräch mit Promiflash.

Netflix/Michele K.Short Bob Odenkirk und Jonathan Banks in "Better Call Saul" Staffel 3

Getty Images Steven Ogg bei der Premiere von "Westworld"

ActionPress / Hollywood Picture Press / face to face Aaron Paul und Bryan Cranston in ihren "Breaking Bad"-Rollen Jesse Pinkman und Walter White

