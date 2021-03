Ross Antony (46) hatte sich seine Antworten für den Fall der Fälle schon genau zurechtgelegt. Am vergangenen Dienstag wurde der Fernsehmoderator im großen The Masked Singer-Finale demaskiert: Ross steckte unter dem Kostüm des farbenfrohen Flamingos und landete mit seiner Performance auf dem dritten Platz. Schon früh hatte das TV-Publikum auf den Musicaldarsteller getippt – doch immer wieder führte er alle an der Nase herum. Besonders Ruth Moschner (44) hat Ross gekonnt in die Irre geführt.

Schon während der Show hatte das Rateteam den 46-Jährigen unter dem Vogelkostüm vermutet, Ruth verwarf diesen Tipp allerdings wegen eines bestimmten Vorfalls, den Ross nun im Promiflash-Interview schilderte. Die beiden hatten sich offenbar auf einem Flug getroffen und die Blondine hatte ihn daraufhin auf einige Flamingo-Indizien angesprochen – eine ziemlich brenzlige Situation! "Ich meinte: 'Glaubst du im Ernst, dass ich bei so einer Show mitmachen würde? Ich werde in jeder Staffel genannt. Ich finde "The Masked Singer" mega, aber ich habe gar keine Zeit dafür.'" Mit dieser Geschichte konnte Ross gerade noch die Kurve kriegen.

Für Ross war die Teilnahme eine besonders große Herausforderung, wie er Promiflash verriet. "Zu Beginn musste ich mich schließlich als Frau präsentieren – ich hatte Brüste, ging sogar auf die Frauentoilette. Das war richtig lustig." Nachdem er dann demaskiert wurde, sei er sogar aus Gewohnheit nach dem Finale auch wieder aufs Damenklo gegangen.

ProSieben/Willi Weber Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Ross Antony als "The Masked Singer"-Flamingo

Instagram / rossantonycom Ross Antony, Musiker

