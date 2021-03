Es wird heiß im Internat F.L.Y. Schon am 19. April geht die erfolgreiche Joyn-Webserie Das Internat in die zweite Runde. Wieder mit am Start: der prominente Cast der Auftaktseason mit Mario Novembre (20), Leon Pelz (21), Payton Ramolla (21) oder auch Chany Dakota (24). Kurz vor der Premiere der Fortsetzung hat Promiflash mit Leon, Mario und dem Neuzugang Finn Schöwing gesprochen. Die Jungs plaudern aus: Dieses Mal gibt es auch zwischen den Schülern große Romanzen und heiße Küsse! "Das Internat" – ab dem 19. April immer montags, mittwochs und freitags kostenlos auf Joyn.

