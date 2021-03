Bald geht es wieder los! Im Januar wurde bekannt, dass die Webserie Das Internat eine zweite Staffel bekommt. Das Teenie-Format rund um eine Internatsklasse wurde im Oktober vergangenen Jahres zum ersten Mal auf Joyn ausgestrahlt. Nachdem die letzte der zwölf Folgen mit einem Cliffhänger endete, warteten die Fans schon ganz sehnsüchtig auf den Beginn der zweiten Staffel. Jetzt wurde bekannt gegeben, wann die neuen Folgen an den Start gehen.

Der Instagram-Account von "Das Internat" hat ein Bild von den Dreharbeiten gepostet und verkündete dabei auch gleich den Startttermin: "Am 19.04.2021 ist endlich der Einzug ins Internat. Wer freut sich schon auf die neue Staffel?" Zahlreiche Fans der Serie antworteten unter dem Foto direkt mit: "Ich" oder "Freue mich total". Auf dem Schnappschuss sind die Darsteller Nathan Goldblat (21), Mario Novembre (20) und Leon Pelz mit mehreren Koffern zu sehen. Der Ben-Darsteller kommentierte den Beitrag ebenfalls mit den Worten: "Es wird so geil!"

Darstellerin Payton Ramolla (21) verriet übrigens schon Anfang des Jahres in einem Promiflash-Interview, dass sie für die neue Staffel drehen wird. Insgesamt sieben Wochen hat der Cast für die neuen Folgen am Set verbracht. Auch Moderatorin Sonya Kraus (47) und Netz-Bekanntheit Chany Dakota (24) werden wieder in der Serie zu sehen sein. Um was es in der zweiten Staffel gehen wird, ist allerdings noch ein Geheimnis.

benrashots Leon Pelz als Benjamin Furr in "Das Internat"

benrashots Szenenbild aus "Das Internat"

Instagram / payton.r Payton Ramolla und Nathan Goldblat, Influencer

