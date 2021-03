Bibi Claßen (28) meldet sich zurück! Schon seit Jahren gilt sie als eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Im Dezember 2012 startete die Kölnerin ihren YouTube-Kanal und lässt seitdem ihre Follower regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. So auch jetzt: Vergangene Woche verkündete sie, dass sie sich ihre Nase und ihre Brüste operieren lassen will und schritt wenige Tage später bereits zur Tat. Nun gibt Bibi ein ausführliches Gesundheitsupdate nach ihrem erfolgreich überstandenen Beauty-Eingriff!

"Es ist alles super", versichert Bibi im neuesten YouTube-Video der Familie. Nach der Operation habe sich die 28-Jährige zwar mehrfach übergeben, da sie wohl ein Medikament nicht vertragen hatte. Dennoch sei alles gut verlaufen. Einen Tag nach dem chirurgischen Eingriff sei es der zweifachen Mutter auch schon deutlich besser gegangen. "Die Bibi war so tapfer", zeigte sich ihr Mann Julian (27) ganz stolz.

Hin und wieder habe die Kölnerin natürlich trotzdem mit Schmerzen zu kämpfen. Vor allem wenn sie sich hinsetze oder aufstehe, spürt sie ihre Narbe. "Das ist so ein kranker Druck und tut echt megaweh. Dann muss man das so fünf Minuten aushalten und danach ist alles gut", berichtet die 28-Jährige. Noch circa drei Wochen werde der Genesungsprozess der YouTuberin jedenfalls andauern.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen nach Nasen-OP

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Webstar

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern, 2021

