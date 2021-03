Bibi Claßen (28) wird sich unters Messer legen! Die YouTuberin und ihr Mann Julian Claßen (27) lassen ihre Follower regelmäßig auch an sehr privaten Themen teilhaben. Vor allem in Bezug das Familienleben mit den beiden Kids Lio (2) und Emily (1) sind die Fans immer up-to-date. Auch Bibis Gang zum Beauty-Doc wird ihre Community nun miterleben können: Bibi hat nämlich vor, sich ihre Brüste und ihre Nase operieren zu lassen!

Das kündigte die zweifache Mama jetzt in einem YouTube-Video an. Da ihre Follower die Veränderung ohnehin bemerken würden, will sie von Anfang an offen und ehrlich mit dem Thema umgehen. "Ich war immer zufrieden mit meiner Oberweite. [...] Aber mir war auch schon immer bewusst, dass ich eher eine kleine Oberweite habe und es gab in der Vergangenheit Situationen, in denen mich das sehr gestört hat", meinte sie über ihre Brustvergrößerung. Sie habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, sich Implantate einsetzen zu lassen. Doch nun, da ihre Familienplanung erst mal abgeschlossen sei, sei für die 28-Jährige jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen.

Auch ihre Nase soll der Schönheitschirurg ein wenig aufhübschen: "Es gibt eine Sache, die mich schon viel länger beschäftigt und in der Vergangenheit noch intensiver beschäftigt hat, das ist einfach der Hubbel hier auf meiner Nase", erklärte Bibi. Sie habe sich noch nie gerne im Seitenprofil gesehen – der Eingriff soll das nun ändern. Schon in wenigen Tagen soll es so weit sein. Der Netz-Beauty ist es allerdings wichtig, klarzustellen, dass sie sich Entscheidung nicht leicht gemacht hat und dass man sich so etwas immer gut überlegen sollte.

Getty Images Julian und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Web-Star

