Diese Idee von Lara Schuhwerk erregte bei Die Höhle der Löwen größtes Interesse! Die junge Gründerin stellte in der Auftaktfolge der neuen Staffel ihr Unternehmen "Beneto Foods" vor und zog einen Deal mit Investor Nico Rosberg (35) an Land! Ihr Produkt: Proteinreiche Nudeln mit 15 Prozent Mehlanteil, der aus Grillen besteht. Aber ist es nicht etwas gewöhnungsbedürftig, Insekten zu verspeisen? Promiflash hat nun bei Lara nachgefragt, wie die Kundschaft auf die Grillen-Pasta reagiert und konnte der Visionärin aufschlussreiche Antworten entlocken.

Im Promiflash-Interview räumt die Unternehmerin ein, dass ihr Produkt durchaus polarisiert. Manche Kunden seien total begeistert von der Idee, während andere wiederum mit Ekel kämpfen würden. "An unseren Messeständen war es aber immer wieder schön zu sehen, wie Kunden ihren inneren Schweinehund überwinden", erzählt Lara Schuhwerk und betont, dass die meisten dann doch positiv überrascht seien, wie gut die Grillen-Pasta schmeckt!

Doch wie kam die Gründerin überhaupt auf diese Idee? "Vor etwas mehr als fünf Jahren habe ich Insekten erstmals in Peking auf einem Nachtmarkt probiert", sagt die 28-Jährige. Nach intensiven Recherchen sei sie zu dem Schluss gekommen, dass eine Ernährung mit Insekten "gesund, lecker und darüber hinaus nachhaltig und ressourceneffizient" sei. "Der einzige Knackpunkt lag für mich in der Optik", gibt sie dann doch zu. Die logische Konsequenz habe für sie deshalb darin bestanden, die Grille in die Form einer Nudel zu bringen.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Lara Schuhwerk, eine "Die Höhle der Löwen"-Gründerin

Getty Images Nico Rosberg, Rennfahrer

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Die Investoren aus "Die Höhle der Löwen"-Staffel acht und neun

