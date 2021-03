Zwei Investoren kämpften um ein besonderes kulinarisches Produkt! Die Höhle der Löwen geht in die nächste Runde. In der Auftaktfolge der neuen Staffel stellte die junge Gründerin Lara Schuhwerk ihr Herzensprojekt vor: proteinreiche Nudeln aus Insekten. Zwei Löwen waren davon ganz besonders angetan: Nico Rosberg (35) und Ralf Dümmel (54) battleten sich sogar darum, in die Insektenpasta investieren zu dürfen!

In dem Vox-Format stellte die Entwicklerin von "Beneto Foods" Pasta aus Grillenmehl vor. Während die Idee alle Löwen faszinierte, kam der Geschmack nicht bei allen Investoren gut an. "Nicht so geschmackvoll, nicht so bissfest, es ist bröselig, es ist mehlig, deswegen kann man das mit einer Pasta überhaupt nicht vergleichen", kritisierte Georg Kofler (63). Nico Rosberg und Ralf Dümmel allerdings waren hellauf begeistert – es kam sogar zum Battle inklusive Wortgefecht zwischen den beiden. "Das ist nicht ganz fair, Nico", ätzte Dümmel, nachdem der Rennfahrer aufgezählt hatte, was gegen eine Zusammenarbeit mit dem "Die Höhle der Löwen"-Urgestein spricht.

Nach reichlich Diskussionen boten die zwei der 28-Jährigen 80.000 Euro für 7,5 Prozent Anteil an – die restlichen 7,5 Prozent sollen erst fällig werden, sobald das Produkt in 10.000 Filialen untergebracht wurde. Letztendlich entschied die Start-up-Gründerin sich für Nico Rosberg – sehr zum Ärgernis von dessen Mitbieter.

