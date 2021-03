Niko (30) hat sofort die Nähe zu Michèle gesucht! In der diesjährigen Bachelor-Staffel war es zu einem großen Liebeswirrwarr gekommen: Der Rosenverteiler Niko hatte zwar Mimi seine letzte Rose gegeben – etwas Ernstes wurde aus den beiden aber nicht. Der Osnabrücker hegte offenbar noch starke Gefühle für seine Zweitplatzierte Michèle. Das konnte man auch in der Wiedersehensshow bemerken, in der er erneut auf seine Finalistinnen traf. Niko umarmte Michèle unmittelbar nach dem Talk und flüsterte ihr etwas ins Ohr...

Im Interview mit Frauke Ludowig (57) bei RTL Exclusiv offenbarte Niko nun, was er der Kölnerin so Dringendes zu sagen hatte. "Ich habe sie in den Arm genommen und ich habe sie einfach nur gefragt, ob alles okay ist oder wie sie sich gerade fühlt – ob das jetzt schlimm für sie war, das zu sehen", erklärte der 30-Jährige die emotionale Situation. Denn die Beauty weinte bitterlich, als sie auf die gemeinsame Zeit zurückblickte. "In dem Moment tat es gut, sie in den Arm zu nehmen und wiederzusehen", gab er daraufhin zu. Offenbar ging es ihm sehr nahe, Michèle so aufgelöst zu sehen.

Inzwischen habe Niko noch einmal den Kontakt fernab der Kameras zu ihr gesucht, gestand er im weiteren Verlauf des Gesprächs. "Ich gehe definitiv gerne auf Michèle zu", fügte er grinsend hinzu. Auch Michèle scheint nicht abgeneigt zu sein, ihn weiterhin kennenzulernen – obwohl er ihr bereits zwei Mal das Herz gebrochen hat. Dass er vieles wieder gutmachen muss, wisse er jedoch selbst. Anscheinend geht ihre Liebesgeschichte doch noch in eine nächste Runde.

Frauke Ludowig, Niko Griesert, Michèle, Michelle und Stephie beim Bachelor-Wiedersehen

Michèle de Roos, "Der Bachelor"-Kandidatin

Michèle de Roos und Niko Griesert

