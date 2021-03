Wer erkämpft sich einen Platz auf dem Siegertreppchen bei The Biggest Loser? Hinter den Kandidaten liegen schweißtreibende Wochen. Im Camp auf der griechischen Insel Naxos nutzten die Teilnehmer die Chance, ihr Leben zu verändern und ihrem Übergewicht zu Leibe zu rücken. In der vergangenen Folge am Sonntag standen dann schließlich die Finalisten fest: Ole, Gianluca, Sonja und Luca. Wer hat die größten Chancen auf den ersten Platz?

Eines muss man allen vier Teilnehmern lassen – sie haben während der Dreharbeiten ihr Bestes gegeben. Woche für Woche trainierten sie, was das Zeug hält – und erzielten auf der Waage unglaubliche Ergebnisse. Doch nicht nur im Einzelkampf hoben sie die Messlatte für alle anderen mächtig an, auch in ihren Zweierteams gehörten sie schnell zu den klaren Favoriten dieser Staffel.

Heute klärt sich nun endlich, wer sich als Gewinner durchsetzen kann. Eine erste Prognose über den Ausgang des Abends gab Ex-Kandidat Christos Christodoulou (26) im Promiflash-Interview ab: "Ohne groß darüber nachzudenken, glaube ich, dass es Ole rocken wird." Er habe den gewissen Ehrgeiz und den Willen. Doch was meint ihr: Wird es tatsächlich Ole – oder doch Gianluca, Sonja oder Luca?

"The Biggest Loser" – das große Finale am Montag, 29. März 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Anzeige

© SAT.1 Melissa, Ole, Sonja und Luca bei "The Biggest Loser"

Anzeige

© SAT.1 Gianluca bei "The Biggest Loser"

Anzeige

Instagram / ichbinchristos Christos Christodoulou, "The Biggest Loser"-Kandidat 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de