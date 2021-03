Ist Sofia Richie (22) jetzt offiziell vom Markt? Das Model sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für reichlich Schlagzeilen rund um ihr Liebesleben. Nach ihrem endgültigen Liebes-Aus mit ihrem On-Off-Freund Scott Disick (37) verbrachte sie einen intimen Turtel-Urlaub mit einem Unbekannten. Anscheinend ist mit diesem schon wieder alles vorbei. Denn Sofia posierte nun mit einem neuen Hottie für ein Pic und teilte dies sogar öffentlich auf ihrem Social-Media-Profil!

Via Instagram postete die Beauty nun den verdächtigen Schnappschuss, den sie in einem Fahrstuhl aufgenommen hatte. Da ihr Begleiter recht vertraut über ihre Schulter blickt und ebenfalls in die Linse schaut, meinen ihre Fans: Das muss Sofias neuer Freund sein! "Wer ist dein Bae?", fragte etwa ein Follower. Dass sie das Foto auf ihrem Profil hochgeladen hat, scheint für ihre Community ebenfalls ein klares Zeichen für eine ernste Beziehung zu sein. "Das ging schnell", kommentierte ein überzeugter User.

Natürlich zeigten sich ihre Abonnenten äußerst neugierig hinsichtlich der Identität des Brillenträgers, die Sofia selbst noch nicht bestätigt hat. Nachdem sie jedoch Ende März händchenhaltend mit dem Musikproduzenten Elliott Grainge gesehen worden war, gehen viele unter dem Beitrag davon aus, dass er der Unbekannte ist.

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, Model

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, Model

Getty Images Model Sofia Richie

