Es sieht zwar niedlich aus, ist aber ein heftiger Kraftakt: Das The Masked Singer-Kostüm brachte auch Thomas Anders (58) an seine Grenzen! Der Modern Talking-Sänger stand Woche um Woche als Schildkröte auf der Bühne der beliebten Rateshow und begeisterte die Zuschauer total. Doch seine "The Masked Singer"-Auftritte dürften für jemanden mit so viel Bühnenerfahrung doch ein Klacks gewesen sein, oder? Falsch gedacht! Wie Thomas im Promiflash-Interview verrät, machte ihm sein schweres Kostüm auf der Bühne enorm zu schaffen!

"Man kriegt wenig Luft", erklärt er gegenüber Promiflash. Das machte das Performen zu einer echten Herausforderung – vor allem, wenn er sich zu einem schnelleren Lied mehr bewegen wollte. "Dann kommt man von der Bühne und müsste eigentlich sofort ins Sauerstoffzelt", witzelt er. Vor allem die Hitze unter den Masken und das Gewicht der Ganzkörperkostüme machen es den Kandidaten dabei so schwer: "Das hat nichts mit dem zu tun, wenn man frei singen kann – beziehungsweise dann auch 14 Kilo weniger auf den Schultern hat."

Mit diesen Problemen war Thomas natürlich nicht allein. Auch sein "The Masked Singer"-Konkurrent Guildo Horn (58), alias der Stier, musste sich erst mal an die erschwerten Bedingungen gewöhnen. Ihn störte vor allem die eingeschränkte Sicht. "In der Eröffnungsshow bin ich mit meinen 'Stierleadern' die Treppe runtermarschiert und habe nichts gesehen. Ich war mir sicher, dass ich mich einfach auf die Hörner lege. Aber irgendwie ging es dann doch", erzählte er.

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

action press/CLEMENS BILAN /POOL Thomas Anders, Pop- und Schlagersänger

ProSieben / Willi Weber Guildo Horn bei "The Masked Singer"

