Niko Griesert (30) spricht nun Klartext! Mit seinem Gefühlschaos in der diesjährigen Bachelor-Staffel sorgte der Junggeselle für große Aufruhr. Kein Wunder, schließlich tauschte er die eigentliche Finalistin Stephie Stark (25) gegen die bereits ausgeschiedene Michèle de Roos aus. Dennoch entschied er sich am Ende gegen sie und gab ihrer Konkurrentin Michelle Gwozdz aka Mimi die letzte Rose – doch letztendlich wurde auch aus den beiden kein Paar! Inzwischen ist die Reise vorbei: Steht Niko trotzdem noch mit den Teilnehmerinnen in Kontakt?

Auf seinem Instagram-Account gibt der 30-Jährige jetzt anlässlich einer Fragerunde ganz private Einblicke. Auf die Frage, mit welchen der Damen er sich noch regelmäßig austausche, reagiert der Rosenkavalier wie folgt: "Ich habe noch zu vielen der Frauen Kontakt." Er finde es sehr schön, dass man sich auch nach dem Abenteuer noch so gut untereinander verstehe. Wie der gebürtige Kieler kürzlich bereits durchblicken ließ, habe er vor allem in Hannah Kerschbaumer (28) eine wirklich gute Freundin gefunden.

Auch mit der Zweitplatzierten Michèle trifft sich der gebürtige Kieler noch. Die beiden wurden nicht nur kürzlich zusammen in Köln gesehen, er äußerte bei RTL Exclusiv nun sogar, dass er sehr gerne auf die 27-Jährige zugehen werde. "Sie muss sich darauf einlassen. Ich finde es aber viel schöner, wenn man sich jetzt so kennenlernen kann", erklärt er in dem Interview.

TVNow Hannah Kerschbaumer und Niko Griesert bei einem Bachelor-Date

Promiflash Michèle de Roos und Niko Griesert im März 2021 in Köln

TVNOW / René Lohse Niko Griesert, Bachelor 2021

