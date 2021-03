Anscheinend ist beim Bachelor eine richtige Freundschaft entstanden! Niko Griesert (30) und Kandidatin Hannah Kerschbaumer (28) verstanden sich von Anfang an zwischenmenschlich verdächtig gut. Doch obwohl es sogar zum Kuss gekommen war, reichte es letztendlich nicht für die lebensfrohe Berlinerin – die anderen Damen hatte der Rosenkavalier derzeit wohl mehr in sein Herz geschlossen. Im Endeffekt kam aber auch mit keiner dieser Kandidatinnen eine Beziehung zustande. Nun erzählt Niko: Zu Hannah hat er mittlerweile den besten Draht!

Die Antwort auf die Frage, mit wem Niko sich inzwischen am besten verstehe, kam in dem Podcast Der Bachelor - Der Podcast wie aus der Pistole geschossen: "Mit Hannah." Nun, nach dem Ende der Staffel, habe der Junggeselle mit der mittlerweile brünetten Schönheit am meisten Kontakt. "Wir waren noch nicht Döner essen, aber wir facetimen gerne zusammen", verriet der IT-Projektmanager. Anscheinend hat er in dem Format wenigstens eine gute Freundin gefunden, wenn schon nicht die große Liebe.

Auch Hannah bestätigte vor Kurzem im Promiflash-Interview, dass sie durchaus noch freundschaftlichen Kontakt mit ihrem ehemaligen Flirt hat. "Wir haben uns ja sehr gut verstanden. Aber dieses Mal ist er in meiner Friendzone!", schmunzelte die 28-Jährige.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

TVNow Niko Griesert und Hannah Kerschbaumer bei "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Bachelor-Kandidatin 2021

Anzeige

TVNow / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de