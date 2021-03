In Pinks (41) Zuhause geht es in Zukunft noch lebendiger zu! Die Sängerin und ihr Ehemann Carey Hart (45) sind stolze Eltern von zwei Kindern: Ihre Älteste Willow ist neun Jahre alt und Nesthäkchen Jameson ist vier. Regelmäßig gewährt die Musikerin ihren Fans Einblicke in ihr turbulentes Familienleben. Auch diese süßen Neuigkeiten wollte Pink ihrer Community nicht vorenthalten: Sie haben pelzigen Nachwuchs bekommen!

Via Twitter verkündete die 41-Jährige jetzt, dass sie einen Welpen aus einem Tierheim in Los Angeles adoptiert haben – dem sie den kreativen Namen "Habañero Mountain Guy Kadashi Hart" verpasst haben. Auf einem ersten Foto sieht man Willow und Jameson ganz stolz mit ihrem neuen Hündchen posieren. Der Vierbeiner ist pechschwarz und wird vermutlich mal ziemlich groß, wenn er ausgewachsen ist!

Apropos groß: Pinks Kinder sind zuletzt auch total gewachsen! Das ist auf dem neuen Schnappschuss nicht zu übersehen. "Wow, Willow sieht schon fast wie eine Teenagerin aus", staunt auch ein Follower in den Kommentaren. Wie gefällt euch der Name, dem sie ihrem neusten Familienmitglied verpasst haben? Stimmt ab!

Twitter / Pink Pinks Kinder Willow und Jameson und der neue Familienhund Habañero

Instagram / pink Pink mit ihrem Mann Carey Hart und den Kindern Willow und Jameson

Instagram / pink Pink, Carey Hart und ihre Kinder Willow und Jameson

