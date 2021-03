Endlich ist es offiziell, welche vier Influencer am 7. April gegen Oliver Pocher (43) antreten. Der Comedian hat mit "Pocher vs. Influencer" einmal mehr ein neues Show-Konzept gemeinsam mit seinem Haussender RTL auf die Beine gestellt. Nachdem er bereits bei "Gefährlich ehrlich" Netz-Stars und ihren Content durch den Kakao ziehen durfte, darf er jetzt zusammen mit Ehefrau Amira (28) in einer Spiel-Show gegen genau solche Gesichter antreten. Payton Ramolla (21) ist eine der vier Social-Media-Größen, auf die das Ehepaar Pocher am Ostersonntag treffen werden. Im Promiflash-Interview hat sie jetzt verraten, wie es dazu kam!

Dass die Das Internat-Darstellerin von dem Entertainer für die Sendung angefragt wurde, war für sie keine Überraschung, wie sie Promiflash erzählte: "Ich war ja jetzt schon ein paar Mal in den Bildschirmkontrollen von Oli und ich denke, dadurch ist dann wahrscheinlich RTL bzw. Oli auf mich gekommen." Genau deshalb erwartet Payton auch, dass Oliver ihr und ihren drei Mitstreitern in dem Format sicher noch einmal ihre alten Fehltritte unter die Nase reiben wird. "Ich denke, er wird vielleicht noch mal die Themen aus der Bildschirmkontrolle aufgreifen oder sich vielleicht über die eine oder andere Werbung lustig machen", vermutete die Blondine.

Mit Payton treten am 7. April übrigens ihre Blogger-Kollegen Kristina Levina, Younes Zarou und Twenty4tim an. Doch so richtig vorbereiten können sich die vier offenbar nicht, schließlich wissen sie noch nicht genau, was sie erwartet. Die 21-Jährige möchte aber trotzdem nicht auf der faulen Haut sitzen, bis es am Ostersonntag gegen Oli in den TV-Ring geht: "Da zum Beispiel ein Themengebiet der Show Quizfragen sein werden, habe ich mir die 'Wer wird Millionär?'-App runtergeladen und arbeite da so ein, zwei Fragen mal durch. Vielleicht kommt die eine oder andere Frage da ja vor."

Instagram / payton.r Payton Ramolla im Dezember 2020

TVNow/ Stefan Gregorowius Oliver Pocher

Instagram / payton.r Payton Ramolla, Influencerin

