Oliver Pocher (43) bekommt eine neue Plattform. Dass der Comedian gerne gegen Influencer und die Social-Media-Welt wettert, dürfte mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Immer wieder schießt er gegen die unterschiedlichsten Content Creator im Netz und redet dabei wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Bislang tat er das über seine Bildschirmkontrolle auf Instagram. Jetzt bekommt Oli dafür eigens eine neue Fernsehsendung und tritt gegen Influencer an.

Knapp ein Jahr nach seinem "Pocher vs. Wendler"-Erfolg sucht der Moderator eine neue Herausforderung – und neue Gegner für ein Battle. "Pocher vs. Influencer" startet am 7. April zur Primetime auf RTL. Wie der Sender selbst verlauten ließ, stellen sich vier Influencer dem Showmaster in actionreichen Duellen. Die Kandidaten müssen in verschiedenen Challenges ihr Wissen und ihr Geschick unter Beweis stellen.

Doch wer tritt gegen den Influencer-Schreck an? Der Aufgabe stellen sich Twenty4tim, Kristina Levina, Younes Zarou und Payton Ramolla (21). Natürlich darf bei diesem Unterfangen Olis größte Unterstützung nicht fehlen. Seine Frau Amira Pocher (28) ist auch mit von der Partie und steht ihrem Mann tatkräftig zur Seite.

Anzeige

ActionPress Amira und Oliver Pocher im März 2020 in Köln

Anzeige

Instagram / le_xtina Kristina Levina, Influencerin

Anzeige

Instagram / /payton.r Die Influencerin Payton Ramolla

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Instagram / youneszarou Younes Zarou im Februar 2021

Anzeige



