Diesem Tag fieberte sie schon seit Wochen entgegen! Aktuell verbringt Lola Weippert (25) fast jede freie Minute im Tanzsaal. Der Grund: Die TVNow-Moderatorin gehört zum Promi-Cast von Let's Dance und möchte sich auf dem Parkett natürlich von ihrer besten Seite zeigen. Aufgrund der Osterfeiertage pausiert das Training aktuell – ganz zur Freude von Lola, die in der Zeit nämlich Geburtstag hatte. Und an ihrem Ehrentag wartete tatsächlich die eine oder andere Überraschung auf sie.

Die Powerfrau liebt es, Geburtstag zu haben und so entführte Freund Flo seine Liebste an deren großen Tag in die Eifel. Unter anderem erwartete sie dort eine Tretboottour inklusive Picknick auf dem See. Etwas später stieß zudem Lolas Mutter zu dem Paar dazu – ohne dass die frischgebackene 25-Jährige zuvor etwas davon geahnt hat. Als wäre das nicht schon aufregend genug, trudelten in ihrer Abwesenheit zahlreiche Geschenke und Blumensträuße in ihrem Hotel ein. Ein Kuchen durfte zum Abschluss dieses Tages natürlich auch nicht fehlen.

Obwohl es für Lola bereits der zweite Geburtstag im Lockdown ist, überwiegt die Dankbarkeit. "Liebes Tagebuch, heute war einer meiner schönsten Geburtstage aller Zeiten. Essen, durch die Altstadt flanieren, essen, Tretbootfahren, essen, Sonnenuntergang und wieder essen", hielt sie am Ende ihrer Instagram-Story glücklich fest.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert mit ihrem Flo

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

