Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Promi-Formaten! In diesem Jahr dürfen die Zuschauer sich wieder auf einige Reality-TV-Highlights freuen: Immerhin stehen 2021 unter anderem neue Staffeln von Promis unter Palmen, Kampf der Realitystars, Das Sommerhaus der Stars und dem Dschungelcamp an! Bis dahin müssen die Fans sich mitunter aber noch einige Monate gedulden. Diese neue VIP-Show versüßt ihnen sicherlich die Wartezeit: "Die Tutorial Champions – Promipaare machen’s nach"!

Der Cast der brandneuen Sat.1-Sendung liest sich schon mal sehr viel versprechend: Sowohl die Sommerhaus-Stars Lisha und Lou sowie Caro und Andreas Robens sind mit von der Partie! Und damit nicht genug: Auch Ex-The Masked Singer-Monstronaut Thore Schölermann (36) und seine Frau Jana sind dabei – ebenso Musiker Ross Antony (46) und sein Mann Paul Reeves (46), die Schlagerstars Stefan (45) und Anna-Carina Mross (28), Kicker Mario Basler (52) und Doris Büld, Thorsten (52) und Alexandra Legat sowie Rapper Eko Fresh (37) und seine Herzdame Sarah Bora. Die erste von drei Folgen wird bereits am 18. April auf Sat.1 ausgestrahlt.

Doch was genau treiben die Stars in der neuen Show? Wie der Name schon verrät, treten die Promipaare in verrückten und lustigen Tutorial-Challenges gegeneinander an! "Vom perfekten Dragqueen-Umstyling über den Bau einer luxuriösen Vogelvilla bis hin zum Schnitzen einer Eisskulptur" sei alles dabei, wie der Sender Sat.1 anteasert. Werdet ihr bei "Die Tutorial Champions – Promipaare machen’s nach" einschalten? Stimmt ab!

Marymar Photography Caro und Andreas Robens, TV-Bekanntheiten

Getty Images Paul Reeves und Ross Antony, 2013

ActionPress Stefan Mross und seine Anna-Carina im Januar 2020 in Berlin

