Endlich bekommen die Fans einen ersten Einblick in die neue Promis unter Palmen-Staffel! Schon am 12. April startet auf Sat.1 zum zweiten Mal die verrückte Realityshow, die von den Zuschauern heiß geliebte Konfro und herrliche Actionspiele miteinander verbindet. Dieses Jahr sind unter anderem Protz-Prinz Marcus von Anhalt (54), Love Island-Casanova Henrik Stoltenberg und Temptation Island-Draufgänger Calvin Kleinen mit dabei. Nun veröffentlichte der Sender die ersten Bilder – und die zeigen: Schon Folge eins wird richtig gaga!

In der Auftaktausgabe erwarten die Sommerhaus-Siegerin Elena Miras (28) und Co. gleich zwei Spiele, die es nicht nur in sich haben, sondern die Stars noch dazu wahrlich schräg in Szene setzen. Wie Sat.1 schon vorab verrät: Gleich zu Beginn müssen sich alle zwölf VIPs in ulkige Fabelwesenkostüme schmeißen und bei der Challenge "Besser Einhorn als Keinhorn" gegeneinander um die Kapitänsbinde kämpfen. In zwei Runden müssen erst alle Herren und dann alle Damen Ringe mit ihren Hörnern vom Boden einsammeln. Wer zuerst alle zehn beisammen hat, wird Teamkapitän fürs zweite Spiel. Die Bilder zeigen schon jetzt: Das wird wirklich ein herrliches Unterfangen!

In der zweiten Challenge kommt es dann schon knüppeldicke für Emmy Russ (21) und Co. In zwei Teams aufgeteilt müssen die Stars in dem Game "Ägyptisches Boot-Rennen" einen Kahn auf Bambushölzern an einem Tau so schnell wie möglich 50 Meter durch den Sand ziehen. Da scheinen sogar die Muskelberge Henrik und Calvin echt an ihre Grenzen zu kommen! Doch der Einsatz lohnt sich: Das Team, das gewinnt, schützt sich nämlich für die erste Exit-Nominierung!

Doch die Aufnahmen zeigen nicht nur die ersten beiden Challenges. Auch die Ankunft der Promis in der luxuriösen Villa kann man bereits sehen. Dabei besonders überraschend: Kurz nachdem Elena am Strand vor dem "Promis unter Palmen"-Domizil angekommen ist, fällt sie ausgerechnet Sommerhaus-Erzfeind Willi (45) in die Arme. Dass diese Harmonie nicht von langer Dauer ist, bewies außerdem schon ein Trailer. Elena und Willi werden im Laufe der Staffel nämlich noch mächtig aneinandergeraten.

"Promis unter Palmen", ab dem 12. April immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1

