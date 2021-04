Sarah Lombardi (28) kann es offenbar kaum noch erwarten! Die Sängerin und ihr Partner Julian Büscher (27) hatten im Sommer des vergangenen Jahres ihre Verlobung bekannt gegeben. Wann sie sich das Jawort geben wollen, ist allerdings noch nicht ganz klar. Schließlich könne man aktuell noch gar nicht abschätzen, wann Feiern im größeren Rahmen wieder möglich sind. Aber einen Punkt für ihren großen Tag scheint Sarah trotzdem schon mal in Angriff nehmen zu wollen: ihr Kleid.

"Ich werde jetzt gleich in ein Brautmoden-Geschäft gehen und ich bin schon richtig gespannt und nervös, muss ich sagen", erzählte die ehemalige DSDS-Kandidatin in ihrer Instagram-Story. Sie wolle auf jeden Fall ein paar Modelle anprobieren. "Ich bin gespannt, ob ich etwas finde", betonte sie weiter. Ob ihre Traumrobe tatsächlich schon dabei war, verriet Sarah anschließend aber noch nicht. In einer Abstimmung war sich ein Großteil ihrer Follower aber sicher, dass die Musikerin fündig geworden ist.

Sollte sie ihren Dress tatsächlich schon ausgesucht haben, wäre das schon die zweite Sache, die sie auf ihrer Hochzeits-To-do-Liste abhaken kann. Wer bei für die musikalische Untermalung sorgt, soll nämlich auch schon feststehen. Ihr Ex Pietro Lombardi (28) hatte kürzlich erzählt: "Sarah hat mich schon gebucht als Hochzeitssänger."

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi

Ot, Ibrahim / ActionPress Sarah Lombardi in Hamburg

RTL2 Pietro Lombardi in der "Love Island"-Villa

