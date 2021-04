Es sieht fast so aus, als ob Thomas Doherty eine neue Frau an seiner Seite hat. Der Schauspieler und seine damalige Freundin Disney-Star Dove Cameron gaben im Dezember 2020 bekannt: Sie gehen schon seit Oktober getrennte Wege und haben nach vier gemeinsamen Jahren einen Schlussstrich unter ihre Beziehung gezogen. Seitdem ist der "Descendants"-Darsteller solo unterwegs – bis jetzt. Der Schotte wurde nun anscheinend auf einem Date mit einem Supermodel abgelichtet.

Und wer ist die Glückliche? Sie heißt Yasmin Wijnaldum (22) und lief schon für Victoria's Secret über den Laufsteg. Paparazzi erwischten die gebürtige Niederländerin und Thomas zusammen in einem Restaurant in New York City. Auf den Fotos, die E! News zugespielt wurden, sieht man die beiden Turteltauben, wie sie erst ihr Essen genießen, gemeinsam tuscheln und sich dann beinahe küssen. Anschließend fotografierten die Schnappschussjäger den "Gossip Girl"-Reboot-Darsteller und die 22-Jährige, wie sie mit einem süßen Welpen durch die Metropole spazierten.

Später postete die Ex-Partnerin von Musiker G-Eazy (31) auch noch ein Foto ihres Outfits auf Instagram, das sie bei ihrem Outing mit Thomas getragen hatte. Dieses Bild kommentierte er sogar mit den Worten: "Du amüsierst mich." Glaubt ihr, dass der 25-Jährige und Yasmin wirklich ein Paar sein könnten? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Dove Cameron und Thomas Doherty bei der "High Fidelity"-Premiere in NYC im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Thomas Doherty bei den Mercedes-Benz Academy.Awards in L.A. im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Yasmin Wijnaldum und G-Eazy bei einer "Hustler"-Filmvorführung in NYC im September 2019

Anzeige

Denkt ihr, dass die beiden wirklich ein Paar sind? Ja, davon bin ich überzeugt. Nein, niemals. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de