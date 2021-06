Es war wohl eine sehr schwere Zeit für Dove Cameron! Bei den Dreharbeiten zum Film "Descendants 2" hatte die Schauspielerin ihren jetzigen Ex-Freund Thomas Doherty (26) kennengelernt. Nach vier gemeinsamen Jahren hatten sie dann im vergangenen Oktober beschlossen, getrennte Wege zu gehen, wie die Beauty ihren Fans auf Social Media erklärte. Nun offenbarte Dove emotionale Details über ihr Liebes-Aus mit Thomas!

Im Interview mit Entertainment Tonight sprach die 25-Jährige erstmals darüber, wie sehr sie die Trennung damals mitgenommen hatte. "Es hat mich total fertiggemacht und es war sehr hart", verriet Dove. Die anhaltende Gesundheitslage habe die Situation nicht unbedingt leichter für sie gemacht. "Ich war ganz allein während der Pandemie. Mich konnte keiner besuchen", erklärte sie weiter. Doch eine Sache habe den Disney-Star dennoch aus dessen Loch rausholen können: die Musik.

Dove entschied sich dazu, ihre Emotionen in einem Song zu verarbeiten. Im April veröffentlichte die Sängerin das Lied "Lazy Baby", das von der Trennung handelt. Und ihr Verflossener Thomas soll den Track sogar sehr mögen, verriet sie im weiteren Gespräch. Die einstigen Turteltauben stehen also offenbar noch in Kontakt.

Getty Images Dove Cameron und Thomas Doherty bei der "High Fidelity"-Premiere in NYC im Februar 2020

Getty Images Dove Cameron, Schauspielerin

Getty Images Dove Cameron und Thomas Doherty, Ex-Paar

