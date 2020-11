Inzwischen können die Fans wohl kaum noch erwarten, dass das Gossip Girl-Reboot endlich erscheint! Eigentlich hätte die Serie noch dieses Jahr an den Start gehen sollen. Doch die Dreharbeiten – und somit auch die Ausstrahlung – mussten aufgrund der momentanen Gesundheitskrise auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Nach einer längeren Pause sind die Darsteller inzwischen aber wieder fleißig am drehen: Hier kommen ein paar besonders coole Bilder vom Set!

Fans des Originals haben die Szenerie sicher direkt erkannt: Die neuen Darsteller Emily Alyn Lind, Thomas Doherty und Co. sitzen hier in Schuluniformen auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art in New York – und scheinen sich prächtig zu amüsieren! Genau dort haben auch schon Blair Waldorf (Leighton Meester, 34) und Serena van der Woodsen (Blake Lively, 33), alias die beliebten Kids, in der ursprünglichen Geschichte ihre Schulpausen verbracht. Diese Tradition wird in der Neuauflage offenbar fortgeführt!

Und wie viel wird sonst aus dem Vorgänger in die neue Serie einfließen? "Diese Version spielt 2021. [...] Es wird daher hier und da Erwähnungen geben, was die alten Charaktere inzwischen machen", versprach Produzent Joshua Safran vor einigen Wochen auf Twitter. Außerdem verriet er, dass der größte Unterschied zur Originalserie sein wird, dass nun die Mehrheit der Charaktere "eine ethnisch diverse Herkunft haben und/oder queer sein" werden.

Anzeige

RCF / MEGA Emily Alyn Lind und Thomas Doherty bei den Drehrbeiten für das "Gossip Girl"-Reboot

Anzeige

STARTRAKS PHOTO INC. ; Actionpress Leighton Meester und Blake Lively in "Gossip Girl"

Anzeige

RCF / MEGA Dreharbeiten zum "Gossip Girl"-Reboot mit Evan Mock, Eli Brown, Emily Alyn Lind und Co.

RCF / MEGA Thomas Doherty und Jordan Alexander bei den Dreharbeiten zum "Gossip Girl"-Reboot

RCF / MEGA Savannah Lee Smith bei den Dreharbeiten zum "Gossip Girl"-Reboot

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de