Bald startet das langersehnte Reboot der US-amerikanischen Erfolgsserie Gossip Girl! Am 8. Juli werden die intriganten Geschichten von Manhattans Elite neu aufgerollt. Wieder mit dabei: Die Synchronstimme von Gossip Girl selbst – Kristen Bell (40). Bisher wurden von den anderen Original-Stars der Serie noch keine Gastauftritte bestätigt, aber die neue Crew hat auch einiges zu bieten. Jetzt fand die Premiere des Reboots in New York statt und der Cast hatte sich dafür besonders rausgeputzt.

Von den Hauptdarstellerinnen waren tatsächlich alle vertreten und die Ladys ließen es sich natürlich nicht nehmen, für gemeinsame Fotos zu posieren. Allzu viel ist über die neuen Elite-Schüler und Schülerinnen noch nicht bekannt, aber mittlerweile gibt es zumindest schon die vollen Rollennamen. So wird man Jordan Alexander als Julien Calloway, Savannah Smith als Monet de Haan, Emily Alyn Lind (19) als Audrey Hope, Whitney Peak als Zoe Lott und Tavi Gevinson als Kate Keller sehen können. Von Kristen Bell fehlte allerdings jede Spur bei dem Event.

Der erste Trailer versprach bereits einige komplizierte Liebesgeschichten, heiße Szenen und böse Intrigen. Hierfür wurden auch sehr attraktive Männer gecastet. Thomas Doherty (26) wird man demnach als Max Wolfe zu sehen sein, Eli Brown (21) wird Otto Bergmann IV verkörpern und Evan Mock soll in der Rolle des Ameno Menzies auftreten. Und so posierten auch die Jungs zusammen für Gruppenbilder auf dem roten Teppich und schienen dabei eine Menge Spaß zu haben.

Getty Images Jordan Alexander, Savannah Smith, Emily Alyn Lind, Whitney Peak und Tavi Gevinson

Getty Images Thomas Doherty, Joshua Safran, Eli Brown und Evan Mock

Getty Images Evan Mock bei der "Gossip Girl"-Premiere 2021 in New York

