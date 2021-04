Mike Singer (21) gönnt wohl einem Kandidaten den Sieg besonders doll! Am Samstag ist es endlich soweit: Im großen DSDS-Finale wird sich entscheiden, ob Karl Jeroboan, Kevin Jenewein, Starian McCoy oder Jan-Marten Block das Rennen machen und den Sieg nach Hause tragen wird. Die Juroren haben darauf keinen Einfluss mehr – alleine das Publikum wird entscheiden, wer die Show gewinnen soll. Mike hat allerdings einen Favoriten!

"Ich bin sehr, sehr gespannt, wer gewinnen wird", erzählt der "100Tausend"-Interpret in seiner Instagram-Story. Einer der Kandidaten hat den 21-Jährigen offenbar aber besonders beeindruckt, wie er verrät: "Ich habe natürlich einen heimlichen Favoriten." Wer das ist, behielt Mike aber vorerst für sich. So oder so sei der Songwriter aber extrem gespannt auf das Finale und freue sich dementsprechend sehr auf Samstag.

Ilaria Di Nieri, der Mike seine Goldene CD gegeben hatte, war bereits vor den Liveshows ausgeschieden – da zunächst aufs falsche Pferd gesetzt zu haben, bedauere der Beau aber nicht: "Schade, aber die Richtigen stehen auf jeden Fall im Finale", kommentierte Mike diesen Umstand im gleichen Atemzug auf Instagram.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW

TVNow/ Stefan Gregorowius Die DSDS-Finalisten 2021: Kevin Jenewein, Starian McCoy, Jan-Marten Block und Karl Jeroboan

Instagram / mikesinger Mike Singer im Juni 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Ilaria Di Nieri beim Casting von DSDS 2021

