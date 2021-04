Welche Siegersongs werden die Kandidaten im großen DSDS-Finale performen? Karl Jeroboan, Kevin Jenewein, Jan-Marten Block und Starian Dwayne McCoy kämpfen am Samstag um den Sieg. In diesem Jahr wird es allerdings eine große Veränderung geben: Poptitan Dieter Bohlen (67) wird nicht in der Jury sitzen – und auch die Siegersongs werden nicht von ihm komponiert. Daher hat Promiflash nachgefragt, welche Titel die Finalisten singen werden!

Im Interview mit Promiflash ließen sich die vier Top-Kandidaten einige Details zu ihren Finalsongs entlocken. Während Starian noch wenig preisgeben wollte, außer dass ihm der Titel sehr gut gefällt, verriet Karl schon etwas mehr zu seinem Track: "Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. [...] Als ich ihn das erste Mal gehört habe, ist er mir wirklich in die Seele, ins Herz gegangen." Dessen Konkurrent Jan-Marten wird "Never Not Try" performen – und der Song soll es in sich haben. "Eine Mischung aus drei Künstlern: ein bisschen Rag 'n' Bone Man, aber auch zugleich Tom Gregory und Leslie Art", erzählte das Gesangstalent.

Auch Kevin ist von seinem Song "Hurricane" total begeistert: "Der hat Welthit-Potenzial." Zwar habe es ihn nicht enttäuscht, dass Dieter den Track nicht geschrieben habe – dennoch bedeute ihm die Meinung des Poptitans viel: "Ich hoffe, dass er [Dieter, Anm. d. Red.] die Songs hört und dass er dann stolz auf mich ist. Das ist mir schon wichtig, es hat mit ihm angefangen und der Weg endet auch mit ihm."

TVNOW / Stefan Gregorowius Starian Dwayne McCoy, DSDS-Kandidat

TVNOW / Stefan Gregorowius Karl Jeroboan bei DSDS

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Teilnehmer Jan-Marten Block

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Teilnehmer Kevin Jenewein

