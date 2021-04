Schocknachrichten für Claudia Fragapanes Fans! Die britische Turnerin und ehemalige Strictly Come Dancing-Teilnehmerin gibt im Netz eigentlich nahezu tägliche Einblicke in ihren Trainingsalltag und erfreut ihre Community ab und zu auch mal mit dem ein oder anderen privaten Schnappschuss. Nicht aber in den vergangenen Tagen. Da herrschte überraschend Funkstille auf ihrem Kanal. Jetzt verrät Claudia auch den Grund dafür: Sie hat sich bei einem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus.

Ihren letzten Post hatte die 23-Jährige am 20. März veröffentlicht. Am Freitagnachmittag meldete sich sie sich dann mit einem neuen beunruhigenden Foto samt Statement bei ihren Fans. "Es war die schrecklichste Erfahrung meines Lebens. Dieses Gefühl, wenn du nicht weißt, wie schlimm deine Verletzungen sind", schrieb sie zu einem Bild, das sie auf eine Rettungstrage fixiert zeigt. Kopf und Nacken der Britin sind durch eine Schiene gestützt, und sie trägt noch ihr Sportoutfit. "Ich habe für meine Gymnastikkür trainiert, als der Unfall passierte", berichtete Claudia.

Gut, dass die Sportlerin am Ende ihres Postings Entwarnung gibt. "Ich habe einer Menge Leute einen großen Schrecken eingejagt – mir selbst inklusive, aber ich bin fit und gesund", stellte sie klar. Es gebe nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste.

Claudia Fragapane bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2017

Turnerin Claudia Fragapane

Turnerin Claudia Fragapane

