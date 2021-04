Vivien Fabian im Fitness-Talk! Die Influencerin nahm an der diesjährigen Staffel von Der Bachelor teil und wurde dadurch einem größeren Publikum bekannt. In der Show posierte sie in knappen Bikinis und figurbetonten Kleidern, um ihren schlanken und trainierten Body zu präsentieren. Was einige vielleicht nicht wissen: Die Beauty hatte mal 30 Kilogramm mehr auf den Rippen. Schaut Vivi nach ihrem krassen Gewichtsverlust immer noch regelmäßig auf die Waage? Das hat sie Promiflash nun verraten.

"Es ist nicht die reine Zahl, die für mich zählt. Es hängt für mich viel mehr damit zusammen, wie ich mich fühle und selbst sehe", erklärte sie im Promiflash-Interview. Die einstige Rosenanwärterin achte eher darauf, sich gesund zu ernähren und viel zu bewegen. "Was sagt die Waage aus? Es ist eine Zahl, die in den wenigsten Fällen mein Spiegelbild repräsentiert", stellte Vivien klar. Denn auch ihr Gewicht schwanke – das sei aber gar kein Problem für sie.

"Es ist wie bei jedem anderen eben auch: Ein Auf und mal ein Ab", gab sie sich im weiteren Gesprächsverlauf gelassen. "Wichtig finde ich, dass man bewusst genießen kann." Mit ihrem Fitness-Content wolle sie aber keinesfalls Druck ausüben: "Nicht jeder muss die gleichen Ideale verfolgen [wie ich]", betonte Vivi abschließend.

Alle Infos zu “Der Bachelor” auf TVNOW.de

Anzeige

Instagram / f__vivien Vivien Fabian, 2021

Anzeige

Instagram / f__vivien Vivien Fabian, Bachelor-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / f__vivien Vivien Fabian, Bachelor-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de