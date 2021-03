Vivien Fabian möchte keinen Druck auf ihre Fans ausüben! Die Brünette war eine von 22 Kandidatinnen in der diesjährigen Bachelor-Staffel. Und obwohl Rosenverteiler Niko Griesert (30) nur wenig Interesse an ihr zeigte und sie bereits in der ersten Nacht der Rosen nach Hause schickte, konnte die Berlinerin im Netz einige Follower hinzugewinnen. Ihrer Community gibt sie nahezu täglich Einblicke in ihr Privatleben und damit vor allem in ihren Fitness-Lifestyle. Im Gespräch mit Promiflash gestand Vivi: Sie habe manchmal Angst, dass der Sport-Content falsch ankommt.

Die 27-Jährige befürchte, dass viele Fans sich von ihrem sportlichen Tagesablauf unter Druck gesetzt fühlen und versucht deshalb, eine Balance zwischen motivierenden Postings und Body Positivity zu finden. "Schwierig ist für mich [...], dass ich nicht darauf hindeuten möchte, dass jetzt jeder Fitness machen muss. Nicht jeder muss die gleichen Ideale verfolgen. Jeder muss für sich selbst seinen Wohlfühlfaktor finden", stellte sie gegenüber Promiflash klar. Sie wünsche sich, dass ihre Follower sich selbst nicht mit anderen vergleichen und stattdessen ihr eigenes Ding durchziehen. "Jeder ist eben individuell und sollte so auch ihren/seinen individuellen Stil/Weg finden", erklärte sie.

Vivien selbst hatte sich in der Vergangenheit einige Frustkilos angefressen und festgestellt, dass sie so nicht weitermachen möchte. "Das waren 30 Kilo der Trauer und der emotionalen Abgründe, die ich zu dieser Zeit erlebt und gelebt habe", verriet sie. Deshalb konzentriere sie sich für ein gesünderes Leben ganz auf den Sport.

