Niko Grieserts (30) Handlungsweise bei Der Bachelor hat die Zuschauer in den vergangenen Wochen nahezu in den Wahnsinn getrieben. Der Grund: Der Rosenverteiler konnte sich einfach nicht entscheiden. Er bereute unter anderem den Rauswurf von Michèle de Roos, holte sie zurück, entschied sich am Ende aber doch dazu, Konkurrentin Michelle Gwozdz aka Mimi die letzte Rose zu geben. Nach der Show servierte er auch sie ab. Einer, der trotz der umstrittenen Aktionen Mitgefühl hat, ist Ex-Bachelor Sebastian Preuss (30). "Es ist beim Bachelor nicht möglich, es jeder Frau recht zu machen. Enttäuschungen sind leider vorprogrammiert", betont er gegenüber Promiflash.

