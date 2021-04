Lilly Becker (44) ist in Flirtlaune! Das Model ist seit seiner Trennung von Ex-Tennisspieler Boris Becker (53) Single. Der wichtigste Mann in ihrem Leben ist wohl der gemeinsame Sohn Amadeus, der gerade elf geworden ist. Die Niederländerin wäre jedoch auch nicht abgeneigt, einen neuen Mann in ihr Herz zu lassen – und dafür tut sie einiges: Lilly ist gleich auf drei Datingportalen angemeldet und nutzt diese auch aktiv!

"Ich bin bei Tinder, Bumble und Hinge. Ich liebe flirten", plauderte die 44-Jährige im Bunte-Interview aus. Und genau auf diesen Portalen vertreibt sie sich aktuell ihre Zeit während des Lockdowns in ihrer Wahlheimat England. "Zusammen mit meinen Freundinnen habe ich mir einen richtigen Spaß daraus gemacht, die Männer anzuschauen. Dann wischst du zigmal nach links, weil keiner dabei ist, der dich anspricht und bei den wenigen Interessanten nach rechts", verriet Lilly.

Doch dabei bleibt es nicht – die Lockenbeauty datet auch einige Männer, wie sie preisgab: "Und dann treffe ich die eben mal, tagsüber, meist beim Spaziergang mit unserem Hund." Allerdings glaube sie nicht, auf diese Weise den Mann fürs Leben zu finden. "Beim Kennenlernen geht's ja auch um Schwingungen, positive Vibes. Das ist beim Onlinedating unmöglich", erklärte Lilly.

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker im März 2021

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Model

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Model

