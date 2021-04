Was sagen ihre Fans zu Victoria Swarovskis (27) Schauspieldebüt? Am Ostersonntag war es nun endlich so weit: Die Traumschiff-Episode, in der auch die Let's Dance-Moderatorin in See gestochen ist, wurde ausgestrahlt! Schon vor Wochen schwärmte die Kristallerbin, wie gut ihr die Dreharbeiten auf und um die Malediven gefallen haben. Jetzt konnten die Zuschauer auch das Endergebnis bestaunen und beurteilen: Wie hat Vici sich als Schauspielerin geschlagen?

Passend zu ihrem "Let's Dance"-Know-how verkörperte die TV-Beauty die süße Tanzlehrerin Mia, die von dem schnuckeligen Passagier Kornelius (Ferdi Özten) umworben wurde – eine Rolle, in der Vici offensichtlich total aufgegangen ist! Die attraktive Blondine ließ den Hottie anfangs gekonnt abblitzen – später klimperte sie dann aber doch mit den Wimpern. "Ich bin schon eine kleine Flirtmaus. Auch wenn das vor der Kamera alles andere als romantisch ist", verriet die 27-Jährige vorab im ZDF-Interview.

Aber wie kamen ihre Flirtqualitäten bei den Zuschauern an? Auf Twitter finden sich gemischte Meinungen zu Vicis Leistung: Während ein Fan schwärmte, dass sie "wie immer wunderschön" aussah und ihre Sache "echt gut" gemacht hat – stichelte ein anderer Nutzer der Plattform: "Sie sollte lieber beim Moderieren bleiben." Was sagt ihr zu Vicis Schauspieldebüt? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

© ZDF/Dirk Bartling Ferdi Özten, Victoria Swarovski und Lisa Karlström in "Das Traumschiff"

Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski auf den Malediven

Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski auf den Malediven

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de