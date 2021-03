Arbeiten, wo andere Urlaub machen – das wurde für die Moderatorin Victoria Swarovski (27) mit ihrem Schauspiel-Debüt wahr. Am Ostersonntag wird sie beim ZDF mit dem "Traumschiff" in See stechen und direkt auf die Malediven zusteuern. Dabei wird die Let's Dance-Moderatorin als Tanzlehrerin zu sehen sein und an Bord auf einen ganz charmanten Gast treffen. Wie die Dreharbeiten in der malerischen Kulisse liefen, verriet Victoria nun schon mal.

Zwölf Tage verbrachte die 27-Jährige im November im Inselparadies. Untergebracht wurde sie in einem Ressort auf dem Thaa-Atoll, direkt am Strand. Die Schauspielerei fiel Victoria sogar leicht, wie sie Bild erzählte. Mit ihrer flirtiven Rolle konnte sie sich schnell anfreunden. "Ich bin schon eine kleine Flirtmaus. Auch wenn das vor der Kamera alles andere als romantisch ist", verriet sie im Interview. Doch bei der Arbeit kam auch das Vergnügen nicht zu kurz. "Einen Tag lang haben wir komplett im Meer geschnorchelt", erinnerte sich die Schmuck-Erbin an ihr Highlight des Trips.

Aber trotz all des Urlaubsflairs war die Reise für Victoria immer noch beruflich. Ihr Mann, Bauunternehmer Werner Mürz, musste zu Hause bleiben. "So eine Dienstreise ist für mich Arbeit, auf die ich mich konzentrieren muss", stellte die Österreicherin klar und scherzte, dass sie ja auch nicht neben ihrem Liebsten sitzen und applaudieren würde, wenn er einen Vertrag unterschreibt.

Facebook / victoriaswarovski Victoria Swarovski, Moderatorin

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski im November 2020

Getty Images Victoria Swarovski und Werner Mürz

