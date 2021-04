Sind Gerard Butler (51) und Morgan Brown wieder ein Paar? Im vergangenen August hieß es, dass der Schauspieler und die Innenarchitektin ihre Beziehung nach langem Hin und Her beendet hätten. Doch war diese Trennung wirklich endgültig? Im März wurden Gerard und Morgan erstmals seit ihrer Trennung wieder zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet. Gemeinsam genossen sie ein Mittagessen in Malibu. Nun gibt es neue Fotos: Darauf wirken sie nicht nur sehr vertraut, sondern küssen sich sogar.

Sind diese Fotos der Beweis für eine Liebes-Reunion? Der "London Has Fallen"-Star und die brünette Beauty wurden von Paparazzi auf einem Parkplatz in Hollywood abgelichtet. Gerard und Morgan umarmen sich, berühren sich zärtlich – und küssen sich sogar stürmisch. Scheint ganz so, als könnten die beiden doch nicht ohneeinander!

Gerard und Morgan hatten sich selbst nie offiziell zu ihrem Liebes-Aus geäußert. So sind auch die Gründe für die Trennung im vergangenen Sommer nicht bekannt. Eine Quelle hatte gegenüber People jedoch angegeben, dass die beiden endgültig getrennte Wege gehen wollten.

Getty Images Gerard Butler und Morgan Brown bei der Premiere von "Criminal Squad"

Getty Images Gerard Butler bei den Oscars 2020

Getty Images Gerard Butler und Morgan Brown

